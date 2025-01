TikTok, media: la Cina valuta la vendita delle attività Usa a Musk

Il governo cinese starebbe valutando un piano di emergenza per evitare che TikTok venga vietato negli Stati Uniti: cedere le sue attività americane a Elon Musk. L’indiscrezione arriva da Bloomberg News, che sottolinea come questo piano sia una delle opzioni considerate da Pechino, mentre la Corte Suprema americana si prepara a decidere se confermare una legge che chiede alla società cinese ByteDance di cedere le attività statunitensi di TikTok entro il 19 gennaio.

Un piano di emergenza ancora incerto



Come riporta la fonte, i funzionari del governo cinese non hanno ancora deciso se procedere con l'opzione di coinvolgere Elon Musk, poiché il piano sarebbe ancora in fase preliminare. Pechino preferirebbe che TikTok rimanesse sotto il controllo della società madre ByteDance. Ma gli scenari non sono positivi: nell’udienza del 10 gennaio i giudici della Corte hanno fatto intendere che è probabile che decidano di rispettare l'attuale legge.



Musk e TikTok: un potenziale vantaggio reciproco



In base a fonti vicine al dossier, alti funzionari cinesi avevano già iniziato a discutere piani di emergenza per TikTok come parte di un'ampia discussione su come lavorare con l'amministrazione di Donald Trum. Un possibile accordo con il patron di Tesla, dato il legame di Musk con Donald Trump, avrebbe una certa attrattiva per Pechino, che dovrebbe avere voce in capitolo sulla vendita finale di TikTok. Inoltre, Musk, che ad aprile ha affermato la sua contrarietà al bandi della app cinese negli Usa, ha anche fondato una società di intelligenza artificiale separata, xAI, che potrebbe trarre vantaggio dalle enormi quantità di dati generate da TikTok. Al momento, non è chiaro quanto ByteDance sappia delle discussioni della leadership mandarina o se ci siano già stati colloqui tra Musk, TikTok e ByteDance per definire un possibile accordo.



