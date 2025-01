"Solo l'Afd può salvare la Germania”. È stato molto chiaro Elon Musk che ieri, durante un’intervista su X con la leader del partito tedesco Alice Weidel, ha ribadito il suo pensiero. Per il patron di Tesla solo il partito di estrema destra Alternative für Deutschland sarà in grado di risollevare le sorti del Paese. Il milionario americano ha affermato di credere fortemente nel "cambiamento", sottolineando di "tifare per questo con forza perché la gente voti per Afd".

Critiche ai governi passati

Nel corso dell’intervista la leader di Afd non ha risparmiato le critiche ai governi passati. “Angela Merkel è stata, dal mio punto di vista, la prima cancelliera verde e ha rovinato il Paese", ha detto Alice Weidel, che ha poi bollato anche il governo uscente come "ridicolo", sostenendo che le difficoltà attuali della Germania dipendano "da 20-25 anni di classi dirigenti inadeguate". Alla cancelliera della Cdu, Weidel ha rinfacciato l'apertura ai migranti nel 2015 e la chiusura delle centrali nucleari: "Non puoi correre come paese industriale se vai solo a energia solare ed eolica, se non ci sono il sole e il vento", ha affermato. Musk le ha risposto di essere "un grande fan di tecnologie del genere", aggiungendo che tuttavia queste non dovrebbero essere usate in modo esclusivo: "La soluzione sarebbe rinnovabili e un sacco di nucleare", ha affermato il capo della Tesla.