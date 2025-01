Il Papa ha nominato Prefetto del Dicastero per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica suor Simona Brambilla, finora Segretario della stessa istituzione. Lo riferisce il Bollettino della sala stampa vaticana. Il Pontefice, nel dicembre 2022, in una intervista al quotidiano spagnolo Abc aveva detto che entro due anni sarebbe arrivata una donna alla guida di un dicastero. “Nulla impedisce a una donna di dirigere un dicastero in cui un laico può essere prefetto”, aveva detto spiegando che “se si tratta di un dicastero di carattere sacramentale, deve essere presieduto da un sacerdote o da un vescovo. Anche se lì si discute se l’autorità venga dalla missione, come sostiene il cardinale Ouellet, o dal sacramento, come sostiene Rouco Varela. È una bella discussione tra cardinali, una questione che i teologi continuano a discutere”. Il Pontefice, informa ancora il Vaticano, ha nominato Pro-Prefetto del Dicastero il cardinale Ángel Fernández Artime, già Rettore Maggiore della Società Salesiana di S. Giovanni Bosco.

Suor Simona Brambilla

La religiosa delle Missionarie della Consolata finora aveva ricoperto dal 2023 il ruolo di Segretario della stessa istituzione, diventando la seconda donna a ricoprire un incarico nella Curia romana, dopo la nomina nel 2021 di suor Alessandra Smerilli al Dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale. Con la nomina di oggi, aumenta il numero delle donne in posizioni di rilievo in Vaticano. Suor Simona Brambilla, 60 anni il prossimo 27 marzo, primo Prefetto donna in Vaticano, vanta nel suo curriculum un'esperienza missionaria in Mozambico dopo aver conseguito il diploma di infermiera professionale ed essere entrata nell'Istituto Suore Missionarie della Consolata, che ha guidato dal 2011 fino al 2023. L'8 luglio 2019 il Papa ha nominato per la prima volta sette donne membri del Dicastero per gli istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica.