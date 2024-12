Introduzione

Domenica 29 dicembre un turista italiano è morto in Egitto dopo essere stato attaccato da uno squalo. Un altro turista italiano, nel tentativo di aiutarlo, è rimasto ferito in modo non grave. È successo a Marsa Alam, sul Mar Rosso. La vittima è Gianluca Di Gioia, 48 anni, diplomatico dell’Unione europea. La persona ferita è Peppino Fappani, 69 anni, odontotecnico cremonese. Entrambi erano in vacanza. Dal tipo di squalo alla posizione in cui Di Gioia stava nuotando, sono ancora tanti i punti su cui si sta cercando di fare luce