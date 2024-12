Attacchi di squali in Egitto, i precedenti e le possibili cause

Introduzione

L’attenzione sugli attacchi degli squali nel Mar Rosso è tornata alta dopo che, ieri, 29 dicembre, un turista italiano è stato ucciso e un altro è rimasto ferito a Marsa Alam.

Le autorità egiziane hanno specificato che l'attacco è avvenuto in acque profonde e al di fuori dell'area balneabile e hanno ordinato la formazione di un comitato urgente in coordinamento con il Governatorato del Mar Rosso per determinare le cause dell'incidente. Il ministero dell'Ambiente, intanto, ha deciso la chiusura dell'area e ha vietato la balneazione dalla zona dei pontili.

Ma non è la prima volta che gli squali attaccano turisti nel Mar Rosso. Ecco i precedenti e le possibili cause alla base di questi episodi, tra cui potrebbe esserci anche quella del riscaldamento globale