Texas, squali vicini alla riva attaccano bagnanti a South Padre. VIDEO

Due squali molto vicini alla riva

Un'immagini inconfondibile che mette paura, come in un film. Dal video amatoriale pubblicato sui social da un bagnante, si vedono chiaramente spuntare dal mare mosso due pinne di squali che nuotano molto vicini alla riva. Il dipartimento della fauna selvatica del Texas ha confermato che due persone sono state morse da questi due pescecani e altre due sono rimaste gravemente ferite. Una coppia è stata portata al Valley Regional Medical Center di Brownsville, in Texas. Un'altra persona è stata trasportata in aereo in un altro ospedale. Gli agenti sono intervenuti dopo la segnalazione di un uomo morso da uno squalo vicino all’isolato 4100 di Gulf Boulevard.