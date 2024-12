Papa Francesco all’Angelus: "Basta colonizzare i Paesi con le armi"

Il Pontefice nel giorno in cui la Chiesa celebra il primo martire, Santo Stefano, ha detto: "Preghiamo, per favore, per la pace nel mondo intero. La pace nella martoriata Ucraina, in Gaza, Israele, Myanmar, Nord Kivu, e tanti Paesi che sono in guerra". Poi è tornato a chiedere la remissione dei debiti ai Paesi poveri

"Basta colonizzare i popoli con le armi. Lavoriamo per il disarmo, lavoriamo contro la fame, contro le malattie, contro il lavoro minorile". A dirlo è Papa Francesco all'Angelus, nel giorno in cui la Chiesa celebra il primo martire, Santo Stefano: "Preghiamo, per favore, per la pace nel mondo intero. La pace nella martoriata Ucraina, in Gaza, Israele, Myanmar, Nord Kivu, e tanti Paesi che sono in guerra". "Ieri sera è iniziata la festa delle luci, Hannukkah, celebrata per otto giorni dai nostri fratelli e sorelle ebrei nel mondo, ai quali invio il mio augurio di pace e fraternità", ha aggiunto il Pontefice, che poi ha detto: "Stamattina ho aperto la prima Porta Santa, dopo quella di San Pietro, nel carcere romano di Rebibbia. È stata, per così dire, la cattedrale del dolore e della speranza".