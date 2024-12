Cosa regalare per Natale a un trumpiano

Scoprire che lo zio un po' burbero è un sostenitore di Trump può essere traumatizzante, soprattutto se siete di quelli che ancora ricordano con nostalgia il "we can change" obamiano, ma almeno quest'anno saprete cosa regalargli. Basta sciarpe rosse e pantofole a forma di orsetto! Ecco la guida al regalo per il perfetto trumpiano. Una guida un po' seria un po' faceta, ma soprattutto faceta