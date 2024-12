Usa, il Congresso approva la legge che evita lo shutdown

Camera e Senato americani hanno dato l'ok al nuovo piano che evita per un soffio la chiusura delle attività federali prima di Natale

Il Congresso Usa ha scongiurato lo stop delle attività federali dopo settimane di trattative andate avanti fino all'ultimo minuto, grazie a una proposta di legge, approvata prima dalla Camera e poi anche dal Senato, per finanziare le agenzie federali fino a metà marzo. Il via libera del Senato è arrivato mezz'ora dopo la scadenza ultima della mezzanotte e ha permesso di interrompere i preparativi per lo shutdown, salvando il Natale a oltre 800.000 lavoratori a rischio di essere mandati a casa senza paga.