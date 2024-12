Il Gala dell'ortodossia trumpiana, Bannon: “Trump 2028, perché no?"

A New York come da tradizione si è riunito il Club dei Giovani Repubblicani in un grande ricevimento in cui lo speaker più atteso è stato Steven K. Bannon, l'ex stratega del presidente eletto che dal palco ha lanciato una provocazione - forse solo uno scherzo - su un possibile terzo mandato. Il partito, ormai completamente in mano ai sostenitori del "Make America Great Again", si prepara alla seconda era Trump