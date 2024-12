Trump nomina fidanzata figlio ambasciatrice a Atene

Ancora polemiche per le scelte del presidente Usa eletto. Donald Trump nomina un altro "parente": Kimberly Guilfoyle, fidanzata del figlio maggiore Donald jr, è stata scelta come ambasciatrice in Grecia. Lo ha annunciato lui stesso su Truth. Dal 2001 al 2006 Guilfoyle è stata la moglie dell'ex sindaco di San Francisco ed ora governatore della California, Gavin Newsom. Nei giorni scorsi il presidente eletto ha nominato il padre del genero Jared Kushner (marito di Ivanka) ambasciatore a Parigi e il padre del genero Michael Boulos (marito di Tiffany) inviato per il Medio Oriente.