All'inizio di dicembre, i Paesi Bassi hanno schierato caccia F-35 in Estonia nell'ambito della missione dell'Alleanza atlantica che punta a difendere i confini orientali. Il Quick Reaction Alert prevede che i jet da combattimento decollino entro pochi minuti per l'intercettazione di velivoli non identificati che si avvicinano allo spazio aereo Nato