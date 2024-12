Il ritorno di Kate per il concerto dei canti di Natale a Westminster

Il momento più importante nel ritorno agli impegni pubblici ha visto la partecipazione della principessa al tradizionale concerto dei Christmas carols nell'abbazia di Westminster. Concerto in vista del quale Kate aveva inviato un toccante messaggio a cuore aperto agli invitati, come fonte d'incoraggiamento a far prevalere "l'amore sulla paura" anche "nei momenti più bui"