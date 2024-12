Notre-Dame, la cattedrale prima e dopo il restauro. VIDEO

Le ultime impalcature saranno tolte prima della cerimonia di inaugurazione del 7 dicembre e lasceranno spazio al nuovo volto della cattedrale. Ecco le immagini di uno dei simboli di Parigi: com'era dopo l'incendio e come appare oggi

La cattedrale di Notre-Dame è pronta a riaprire i battenti a fedeli e visitatori. A cinque anni di distanza dal terribile incendio che distrusse e fece quasi crollare uno dei simboli della capitale francese, i restauri sono finalmente finiti. L'inaugurazione del 7 dicembre mostrerà una cattedrale restaurata e per alcuni aspetti rinnovata rispetto a com’era prima di quel 15 aprile 2019.

L’inaugurazione

Per la riapertura della cattedrale di Notre-Dame Parigi ha organizzato grandi festeggiamenti. L’evento è fissato per sabato 7 dicembre e si divide in 3 momenti: uno laico, uno religioso e uno culturale e artistico alla fine della giornata. Il presidente Macron terrà il suo discorso nella piazza antistante e alle celebrazioni prenderanno parte circa 50 tra capi di Stato e di governo, inclusi leader mondiali e figure religiose di spicco. Poi, dall’8 dicembre, una settimana di festeggiamenti (denominata Ottava di riapertura): da domenica anche i visitatori potranno ammirare la bellezza ritrovata della cattedrale di Notre-Dame, con orari straordinari che consentiranno l’ingresso fino alle 22.