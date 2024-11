Parigi, Notre Dame riapre dopo l'incendio del 2019: visita di Macron

Il Presidente francese scopre in anteprima l'interno della cattedrale Notre-Dame de Paris, interamente restaurata dopo l'incendio del 15 aprile 2019. Ma è polemica in Francia ascolta articolo

Notre-Dame svela oggi in anteprima il suo nuovo volto restaurato dopo l' incendio di aprile 2019 al presidente francese Emmanuel Macron, in visita al cantiere ormai al termine prima della riapertura ufficiale di dicembre. Molte le polemiche sui media francesi per la "firma" che Macron è accusato di voler mettere sull'impresa del restauro mostrandosi per primo, casco da cantiere in testa, con le volte rinnovate della cattedrale alle spalle. Il "cantiere del secolo", come lo definisce Macron, ha rappresentato una "sfida che molti ritenevano insensata e che porteremo a termine il 7 dicembre".

Diploma Notre-Dame A contribuire alla rinascita di Notre-Dame de Paris, dopo cinque anni di lavori, sono stati migliaia di operai, architetti, restauratori e restauratrici che hanno lavorato sodo malgrado vincoli e difficoltà: a cominciare dai rischi legati alle polveri di piombo o lo stop del cantiere durante il Covid-19. Oggi, a coloro che hanno contribuito al restauro della cattedrale, viene conferito un cosiddetto Diploma Notre-Dame, ''attestato del proprio impegno professionale e della grande qualità delle loro competenze, qui riconosciute'', si legge in una nota diffusa dall'Eliseo.

L’incendio del 2019 L'incendio aveva suscitato uno slancio di solidarietà senza precedenti, con aiuti da tutto il mondo per 844 milioni di euro. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, già in occasione della visita in Francia per i 500 anni dalla scomparsa di Leonardo Da Vinci, il 2 maggio 2019, fu il primo leader internazionale a visitare la cattedrale ferita solo due settimane prima, ancora ricoperta dalle macerie. "Sono qui per testimoniare l'amicizia tra Italia e Francia", disse il presidente in quell'occasione, sottolineando quanto Notre-Dame de Paris rispecchi "tanta parte della storia e della civiltà d'Europa".

Macron visita in anteprima “Sublime”. Così definisce il presidente francese, Emmanuel Macron l'interno della cattedrale Notre-Dame de Paris, interamente restaurata dopo l'incendio del 15 aprile 2019. ''Questa è la cattedrale come non l'abbiamo mai vista", ha detto da parte sua l'arcivescovo di Parigi, Laruent Ulrich, accompagnando il presidente. La cattedrale parigina, ha proseguito l'alto prelato rivolgendosi al presidente secondo l'audio trasmesso da BFMTV, "ritrova la sua grandezza, il suo splendore, la sua luminosità". Quello di oggi, è l'ultimo sopralluogo di Macron al cantiere di Notre-Dame de Paris prima delle celebrazioni per la riapertura, a cui è atteso anche il presidente italiano, Sergio Mattarella, in programma il 7 e 8 dicembre.