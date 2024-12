Guerra civile in Siria, Aleppo nelle mani dei ribelli jihadisti. LIVE

Continua l'avanzata dei ribelli jihadisti che dopo Aleppo hanno preso il controllo di tutta la provincia di Idlib. Negli scontri tra miliziani e militari ci sono già centinaia di morti, anche a causa dei nuovi bombardamenti russi. Sono già migliaia i civili che stanno scappando dalla città e anche l'Onu ha ordinato l'evacuazione, in un convoglio in cui ci sono anche cittadini italiani. Dal presidente siriano Assad poche parole ("sconfiggeremo i terroristi"). Si dice che addirittura ci siano scontri fra la Guardia repubblicana e la 4a divisione, guidata da Maher Assad, fratello del dittatore, mentre il sito dell’agenzia governativa Sana è fermo a venerdì e media turchi si spingono a parlare di esplosioni e di golpe. Si risveglia la roccaforte ribelle per eccellenza al Sud, nella regione di Daraa, al confine con la Giordania.





