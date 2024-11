Norvegia, arrestato per stupro il figlio della principessa ereditaria

L'arresto di Marius Borg Hoiby

Come riferisce Barron's, citando Afp News, "Borg Hoiby era stato arrestato il 4 agosto dopo una lite notturna nell'appartamento di una donna a Oslo ed era stato accusato di aver causato lesioni personali alla residente, con cui aveva una relazione". Secondo quanto riportato dai media norvegesi, in quel momento la polizia avrebbe "trovato un coltello conficcato in una delle pareti della camera da letto della donna". Il 27enne è stato "nuovamente arrestato a settembre per aver violato un ordine restrittivo".