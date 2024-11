Nomine Usa, Trump ammette che Gaetz potrebbe non essere confermato

Si complica la posizione del neo nominato segretario al dipartimento di Giustizia, finito sotto indagine della commissione per abusi sessuali, anche su minori, corruzione e ostruzione della giustizia. Un avvocato accusa: "Ha pagato due mie clienti per fare sesso"

Donald Trump ha ammesso che il controverso Matt Gaetz potrebbe non essere confermato dal Senato nel ruolo di segretario alla Giustizia americano. Lo ha riportato in esclusiva il New York Times. In conversazioni private, il presidente Usa eletto ha confessato questo timore ma pubblicamente non ha mostrato alcun segno di voler di ritirare la nomina e continua a fare pressioni sui senatori.