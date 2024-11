Usa, Trump valuta Warsh e Rowan per segretario al Tesoro

Donald Trump sta valutando l'ex governatore della Fed, Kevin Warsh, per il ruolo di segretario al Tesoro. Lo riporta il New York Times citando alcune fonti, secondo le quali in corsa ci sarebbe anche Marc Rowan. Il presidente-eletto sta considerando alternative rispetto ai due principali candidati, ovvero Scott Bessent e Howard Lutnick, che sembra stiano perdendo quota.