G20 2024 a Rio de Janeiro: programma e temi in agenda

Il vertice G20 a Rio de Janeiro, in programma il 18 e 19 novembre, conclude la presidenza brasiliana, che ha posto come priorità l'inclusione sociale, la lotta alla fame, la transizione energetica e la riforma della governance globale. Ecco tutto quello che c'è da sapere

Il vertice del G20 in programma il 18 e 19 novembre 2024 a Rio de Janeiro rappresenta il culmine della presidenza di turno del Brasile. I leader dei Paesi membri e delle organizzazioni internazionali si riuniranno per ratificare gli accordi negoziati durante l’anno e affrontare le principali sfide globali. Il Brasile ha fissato come priorità temi centrali per lo sviluppo sostenibile, la lotta alla fame e la riforma della governance globale, evidenziando l’impegno per un mondo più equo e un pianeta sostenibile.