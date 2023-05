8/12 ©Getty

"Un quadro molto preoccupante" per il direttore dell'Ufficio Emergenze e Resilienza della Fao, Rein Paulsen. "Quattro rapporti, per quattro anni consecutivi - sottolinea - hanno registrato un peggioramento costante della situazione. Serve un'azione urgente, di scala, e sul tipo corretto di azione da intraprendere per affrontare la situazione"