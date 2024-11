Amsterdam, tram incendiato e slogan contro gli ebrei: tre arresti

Decine di persone armate di mazze e petardi hanno dato fuoco ieri sera a un tram nella città olandese. Lo rende noto la polizia, secondo cui diverse persone sono state arrestate. In un video diffuso dal parlamentare di estrema destra Geert Wilders si sente uno dei partecipanti ai disordini urlare "ebrei cancro"

Decine di persone armate di mazze e petardi hanno dato fuoco ieri sera a un tram ad Amsterdam. Lo rende noto la polizia olandese, secondo cui diverse persone sono state arrestate. Secondo le forze dell'ordine la tensione è aumentata in città dopo il violento scontro della scorsa settimana tra i tifosi della squadra di calcio israeliana Maccabi e quelli locali dell'Ajax. In un comunicato si precisa comunque che non è chiaro chi abbia dato inizio ai disordini e se siano collegati all'aggressione ai tifosi israeliani.