Usa, Trump nomina Homan responsabile del controllo delle frontiere

Il presidente eletto Donald Trump ha dichiarato ieri sera che riporterà l'intransigente funzionario Tom Homan alla guida dell'agenzia responsabile per il controllo delle frontiere e dell'immigrazione, l'Immigration and Customs Enforcement (Ice). "Sono lieto di annunciare che l'ex direttore dell'Ice e fedele sostenitore del controllo delle frontiere, Tom Homan, si unirà all'amministrazione Trump, responsabile dei confini della nostra nazione ("Lo zar del confine)", ha scritto il tycoon sul suo social network Truth Social.

I complimenti di Musk su X

Anche Elon Musk si è congratula con l'ex direttore dell'Ice per l'incarico di responsabile per il controllo delle frontiere. "Congratulazioni a Tom Homan per l'incarico di far rispettare i nostri confini!", ha scrive il fondatore di Tesla, grande sostenitore di Trump, sul suo social network X (ex Twitter).