Pakistan, bomba alla stazione di Quetta: almeno 20 morti

E' di almeno 20 morti il bilancio dell'esplosione che ha devastato un'affollata stazione ferroviaria a Quetta, nella provincia del Balochistan, nel sud-ovest del Pakistan. Più di 30 i feriti, molti dei quali versano in condizioni critiche, secondo i soccorritori, che temono che il numero dei morti sia destinato ad aumentare. Quando è avvenuta l'esplosione centinaia di passeggeri erano in attesa vicino alla biglietteria poco prima della partenza del Jaffer Espress per la città di Rawalpindi, nel Punjab. Le immagini diffuse sui social mostrano gli ingenti danni e il tetto squarciato dalla potente esplosione.