Biden riceverà Trump mercoledì nello studio ovale

Il presidente uscente degli Stati Uniti, Joe Biden, e il vincitore delle elezioni, il Donald Trump, si incontreranno mercoledì prossimo, 13 novembre alla Casa Bianca per avviare i colloqui per il passaggio di poteri. Lo ha annunciato la portavoce della Casa Bianca Karine Jean-Pierre in un comunicato che Biden riceverà Trump nello Studio Ovale

Biden: "Un trasferimento di potere pacifico e ordinato" con Trump

Biden e Trump si incontreranno nello Studio Ovale alle 11 (le 17 in Italia), ha detto la Casa Bianca, dopo che il miliardario repubblicano ha sconfitto il vicepresidente Kamala Harris nelle elezioni del 5 novembre. Biden si è impegnato giovedì a garantire un trasferimento di potere "pacifico e ordinato" con il repubblicano. I due uomini devono prepararsi per una nuova amministrazione in cui figure come l'uomo d'affari Elon Musk o Robert F. Kennedy Jr. potrebbero svolgere ruoli importanti. L'incontro di prassi non era avvenuto nel 2020. In quell'occasione Trump, che non ha mai ammesso la sconfitta, aveva anche boicottato la cerimonia di insediamento del presidente. Il tycoon invece ha dichiarato giovedì che "non vede l'ora che arrivi questo incontro", secondo il suo team. Giovedì Trump ha fatto la sua prima nomina importante, Susie Wiles, l'artefice della sua campagna, è diventata capo dello staff, una posizione ultra strategica che non era mai stata ricoperta da una donna.