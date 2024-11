Elezioni Usa, Trump controlla il Senato ma la Camera è ancora incerta

Donald Trump ha ottenuto una netta vittoria nelle elezioni presidenziali degli Stati Uniti, imponendosi in tutti gli Stati in bilico e ottenendo la maggioranza in Senato, ma l’incertezza riguarda ora quale partito avrà la maggioranza alla Camera dei Rappresentanti nella prossima legislatura. Martedì scorso, gli americani hanno infatti votato non solo per eleggere il presidente, ma anche per rinnovare tutti i 435 seggi della Camera e 34 dei 100 seggi del Senato. I conteggi sono ancora in corso, e il risultato definitivo per la Camera richiederà alcuni giorni per essere confermato.

Trump verso il controllo totale del Congresso?



Con la presidenza e la maggioranza al Senato già in mano, Trump punta ora a conquistare anche la Camera per evitare quello che in gergo viene definito l’effetto “anatra zoppa” (lame duck), ovvero la diversa colorazione politica di presidenza e Congresso (anche solo di un suo ramo).

Avere la maggioranza anche alla Camera permetterebbe a Trump di consolidare il controllo sul Congresso, garantendogli ampi margini di azione politica. Con entrambe le Camere dalla sua parte, il presidente potrebbe attuare il suo programma senza dover negoziare con l'opposizione. Per i Democratici, invece, conquistare la Camera rappresenta l’ultima possibilità di mantenere un contrappeso alla presidenza.



La situazione attuale



Attualmente, i Repubblicani sono in vantaggio ma la sfida rimane aperta. I conteggi procedono lentamente, soprattutto in Stati come la California, e per conoscere l’esito finale ci vorranno ancora giorni. Dei 435 seggi totali della Camera, 218 sono necessari per ottenere la maggioranza. Attualmente, si stima che il Partito Repubblicano di Trump conquisterà 211 seggi, restando a sette di distanza dai 218 necessari per la maggioranza. I Democratici, invece, dovrebbero ottenere 199 seggi. Restano ancora 25 seggi da assegnare, e il conteggio prosegue nelle ultime sfide negli stati rimanenti.



ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI SKY TG24