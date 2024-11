Il principe Harry è stato impegnato negli ultimi 18 mesi in una causa giudiziaria per il visto, messo in pericolo dalle ammissioni contenute nella sua autobiografia 'Spare', pubblicata nel 2023, in cui dichiara di aver assunto droghe, tra cui cocaina, cannabis e funghi allucinogeni

Sono anni ormai che tra Donald Trump e i duchi di Sussex i rapporti non sono idilliaci. La questione del visto statunitense del principe Harry è un tasto dolente, che lo ha impegnato negli ultimi 18 mesi in una causa giudiziaria. Il nodo riguarda le ammissioni contenute nella sua autobiografia 'Spare', pubblicata nel 2023, in cui ammette di aver assunto droghe, tra cui cocaina, cannabis e funghi allucinogeni. Un gruppo di studio conservatore, ‘The Heritage Foundation', si è scontrato con il Dipartimento della Sicurezza Interna degli Stati Uniti (Dhs) nel tentativo di rendere pubblici i dati sui visti del duca di Sussex, chiedendosi come avesse fatto il principe Harry a restare negli Stati Uniti dopo aver ammesso di aver fatto uso di droga, dato che i richiedenti di visto sono tenuti per legge a dichiarare l'uso di droga e la mancata dichiarazione può comportare l'espulsione.

La posizione di Meghan Markle

La questione parrebbe tuttavia essersi risolta positivamente dopo che sono stati depositati due ordini e un 'memorandum opinion' sigillati, che hanno di fatto chiuso il caso. Nonostante tra i duchi di Sussex e Donald Trump, non scorra buon sangue, Eric Trump ha sgomberato il campo da dubbi confermando che suo padre non ha intenzione di riesaminare la questione dei visti negli Stati Uniti, ponendo fine a qualsiasi timore che Harry sia a rischio di espulsione.

Nota è comunque la posizione di Meghan Markle riguardo alla candidatura, trasformata in vittoria, del neo presidente Trump. Già nel 2016, prima di conoscere il principe Harry, aveva criticato pubblicamente il tycoon in vista delle elezioni, affermando che la prospettiva che diventasse presidente le aveva fatto venire voglia di restare in Canada. Ma mentre Trump era ancora alla Casa Bianca, nel 2020 il duca e la duchessa di Sussex si sono trasferiti negli Stati Uniti, stabilendosi in California, uno Stato che storicamente vota per i Democratici. Con l'avvicinarsi delle elezioni presidenziali del 2020, Meghan e Harry invitarono a votare e a "respingere l'incitamento all'odio, la disinformazione e la negatività online", in quello che fu interpretato come un attacco a Trump. Nel settembre dello stesso anno, il tycoon attaccò Meghan, dicendo che "non era un suo fan", prima di aggiungere che il principe Harry "avrebbe avuto bisogno" di molta fortuna.