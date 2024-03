Usa, Trump sul Principe Harry: "Va espulso se ha fatto uso di droghe"

In un'intervista con il politico populista e leader della Brexit Nigel Farage alla televisione GB News, Trump ha affermato che al Duca di Sussex non dovrebbe essere concesso un trattamento preferenziale

L'ex presidente degli Stati Uniti e nuovo candidato Donald Trump ha avvertito il principe Harry, figlio minore del re Carlo III, di ritirargli il visto se fosse dimostrato che ha mentito sul consumo di droga. In un'intervista con il politico populista e leader della Brexit Nigel Farage alla televisione GB News, Trump ha affermato che al Duca di Sussex non dovrebbe essere concesso un trattamento preferenziale. Le parole di Trump arrivano dopo che il Duca di Sussex, che lo aveva precedentemente criticato in pubblico, ha riconosciuto nelle sue memorie di aver usato diverse droghe, portando alcuni a chiedersi perché gli sia stato permesso di stabilirsi con la sua famiglia in California nel 2020. La conservatrice Heritage Foundation ha intentato una causa contro il Dipartimento americano per la sicurezza nazionale, ritenendo che la sua richiesta avrebbe dovuto essere respinta.