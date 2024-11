Sparatoria a Poitiers, morto il minorenne gravemente ferito

Altri quattro ragazzi tra i 15 e i 16 anni sono rimasti feriti dopo che sono stati esplosi colpi di arma da fuoco all'esterno di un ristorante in un quartiere della città

L'adolescente di 15 anni che ha riportato gravi ferite da arma da fuoco alla testa durante una sparatoria a Poitiers giovedì sera è deceduto stamane a mezzogiorno. Lo rende noto il procuratore di Poitiers, Cyril Lacombe. Il minorenne era stato ricoverato in gravissime condizioni. Altri quattro ragazzi tra i 15 e i 16 anni sono rimasti feriti dopo che sono stati esplosi colpi di arma da fuoco all'esterno di un ristorante in un quartiere della città. Secondo le autorità, gli investigatori stanno cercando un sospetto per questo caso legato al traffico di droga.