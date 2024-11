Francia, sparatoria a Poitiers: cinque feriti gravi. Cosa sappiamo

Feriti anche due ragazzi di 16 anni

In totale, "diverse centinaia di persone", "tra 400 e 600", sono state "coinvolte" in questa sparatoria iniziata in un "ristorante" e poi "sfociata in una rissa", ha spiegato Retailleau all'emittente Bfmtv. Tra i feriti si contano anche due ragazzi di 16 anni. Sempre secondo il ministro, la sparatoria è legata al traffico di droga. "Posso confermarlo", ha scandito, aggiungendo che oggi "queste sparatorie non avvengono in Sud America, ma a Rennes, a Poitiers, in questa Francia occidentale un tempo rinomata per la sua tranquillità". "Siamo a un punto di svolta e la scelta che dobbiamo fare oggi è tra la mobilitazione generale o la messicanizzazione del Paese", ha aggiunto.