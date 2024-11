GB, Badenoch nuova leader Tory: è la prima aspirante premier nera

Il Partito conservatore britannico ha scelto la 44enne Kemi Badenoch, ex ministra dell'Industria figlia di genitori nigeriani ed esponente della destra interna pro Brexit, come sua nuova leader al posto di Rishi Sunak dopo la batosta elettorale del 4 luglio. Badenoch, ammiratrice su alcuni dossier di Donald Trump e intenzionata a diventare alle prossime elezioni la prima aspirante premier nera di qualunque forza politica nella storia del Regno Unito, ha superato nel ballottaggio finale deciso dal voto degli iscritti il 42enne super falco anti-immigrazione Robert Jenrick, come certificato dai risultati resti noti oggi.