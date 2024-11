Serbia, crolla la tettoia della stazione di Novi Sad. Morti e feriti

A Novi Sad, capoluogo della Voivodina, è crollato il tetto esterno della stazione ferroviaria, mentre lì vicino erano in corso lavori di ricostruzione. Il primo bilancio è di 8 morti e due feriti. Come riferisce il ministero dell’Interno, alcune persone risultano essere ancora sotto la tettoia. “Oggi è un venerdì nero per Novi Sad e l'intera Serbia”, ha dichiarato il premier Vucevic

Otto persone morte e due ferite. Questo è il primo bilancio a seguito del crollo di un tetto esterno della stazione ferroviaria di Novi Sad, in Serbia. Alcune persone risultano essere ancora sotto le macerie: sono in corso le operazioni di salvataggio. A dichiararlo è stato il ministro dell'Interno Ivica Dačić, recatosi sul luogo dell'incidente insieme al premier Milos Vucevic e al sindaco di Novi Sad Milan Djuric. Giunto sul posto anche il presidente della Repubblica Aleksandar Vucic. Da quello che si apprende le persone ferite sono già state condotte in ospedale: una di loro è in gravi condizioni e le sono state amputate entrambe le gambe. "Oggi è un venerdì nero per Novi Sad e l'intera Serbia", ha affermato il premier Vucevic. Ha anche promesso l'impegno delle autorità per individuare le responsabilità del cedimento della tettoia all'ingresso della stazione, costruita 60 anni fa.