Svezia, l'addestramento militare della principessa Vittoria

Spettacolo

Famiglie reali: Leonor di Spagna, Kate Middleton e le altre in bianco

Il bianco, chic e ricercato di giorno e di sera, è stata una delle scelte principali delle teste coronate d'Europa per gli impegni ufficiali e le altre apparizioni pubbliche in questa stagione. Vediamo, nel dettaglio, quando lo hanno indossato e con quali altre tonalità lo hanno abbinato le principesse e le regine più amate del Vecchio Continente A cura di Vittoria Romagnuolo

Le cronache reali di questa settimana sono state riempite in buona parte dalle foto di Leonor di Borbone, la primogenita di Re Felipe che, in quanto erede al trono del suo Paese, ha giurato fedeltà alla Costituzione spagnola al compimento dei diciotto anni. Le foto della futura Regina di Spagna, in tailleur bianco, hanno fatto il giro del mondo

Moderna ed elegante, la principessa delle Asturie ha scelto per una delle occasioni più importanti della sua vita pubblica, un tailleur con giacca doppiopetto e pantaloni dritti del brand spagnolo Sastreria Sernia. L'abito sartoriale racconta la passione per le teste reali per il bianco, tonalità prediletta da sempre, anche quando non presente sulle passerelle come colore di tendenza