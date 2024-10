Omicidio plurimo e tentato omicidio

Il 18enne Rudakubana, che quando aveva compiuto l'eccidio aveva ancora 17 anni, è stato incriminato in base al Terrorism Act del 2000, come ha dichiarato in una conferenza stampa Serena Kennedy, capo della polizia del Merseyside. Il materiale che ha fatto scattare le nuove accuse formali nei suoi confronti - oltre a quelle di omicidio plurimo e tentato omicidio - era stato trovato nell'abitazione del teenager durante le indagini compiute dagli agenti dopo la strage di Southport. Nessuna sostanza tossica è stata rinvenuta sulla scena dell'accoltellamento e la polizia ha affermato che il veleno scoperto presentava un basso rischio per il pubblico.