Bimbe accoltellate a Southport, scontri tra ultradestra e polizia

Nel Regno Unito montano i tumulti dopo la morte di 3 bambine accoltellate domenica scorsa da un 17enne, vicino a Liverpool. Nonostante l’assenza di prove circa i legami tra l’aggressore e l’estremismo islamico, gruppi xenofobi hanno iniziato a prendere di mira le moschee. A Sunderland ieri si sono verificati scontri tra manifestanti e polizia con agenti aggrediti e auto in fiamme. Starmer annuncia “tolleranza zero” contro le violenze. Capitale in allerta per l’incrocio tra i cortei anti-immigrazione e pro-Palestina