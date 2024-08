Re Carlo visita Southport dopo strage delle tre bimbe e i disordini

Il sovrano intende "esprimere il suo sostegno" alle persone colpite dall'attacco e dagli scontri che ne sono seguiti, si legge in una nota di Buckingham Palace

Re Carlo III si è recato oggi a Southport, la città nel nord-ovest dell'Inghilterra dove lo scorso 29 luglio si è verificata una tragica strage in cui hanno perso la vita tre bambine. L'episodio ha innescato una serie di violenti disordini dell'ultradestra in diverse città del Regno Unito, alimentati da fake news riguardanti il 17enne responsabile dell'attacco. Secondo una nota diffusa da Buckingham Palace, il sovrano vuole esprimere il suo sostegno alle vittime dell'attentato e a coloro che sono stati coinvolti negli scontri successivi.

Strage compiuta da un 17enne

Nel feroce accoltellamento multiplo per cui è stato incriminato il 17enne Axel Rudakubana, cittadino britannico nato a Cardiff da genitori originari del Ruanda, erano morte Bebe King, Elsie Dot Stancombe e Alice da Silva Aguiar, rispettivamente di 6, 7 e 9 anni, e in tutto si erano contati dieci feriti, ricoverati e poi dimessi dall'ospedale. Mentre la 35enne Leanne Lucas, l'insegnante nella lezione di yoga e danza con la musica di Taylor Swift durante la quale è avvenuta la tragedia, è stata nuovamente ricoverata per un problema legato alle gravi ferite subite nell'attacco.