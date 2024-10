Mondo

Kamala Harris e Donald Trump proseguono la campagna elettorale e scelgono il Michigan. Ad aiutare il ticket democratico tante star: per Harris sono scesi in campo Beyonce, Bruce Springsteen, Eminem, Lizzo e Usher, ma anche Michelle Obama a Kalamazoo (che l’ex First Lady ha rinominato Kamalazoo). Anche Trump non si ferma: è stato ospite del podcast di Joe Rogan, il più ascoltato negli Stati Uniti A cura di Valentina Clemente

Violenza in aumento - A pochi giorni dalle elezioni, nuovi casi di violenza politica turbano gli Usa. A York, in Pennsylvania, un uomo ha aggredito un gruppo di persone riunite per Harris, colpendo con un pugno un settantaquattrenne. In Michigan una persona ha investito con il suo Suv un uomo che stava mettendo un cartello in giardino in sostegno di Trump. I recenti attacchi sono solo gli ultimi episodi, secondo Reuters si sono verificati almeno 300 casi di violenza politica dal 6 gennaio 2021. L’aumento della violenza è il più significativo dagli anni Settanta

Star per Harris – Bruce Springsteen ad Atlanta con Barack Obama, Lizzo e Usher, Beyoncé a Houston: le star scendono in campo per il ticker democratico. In Texas Beyoncé ha incoraggiato l’America a “cantare una nuova canzone”: “Non sono qui come celebrità. Non sono qui come politico. Sono qui come madre”, ha detto la star, “preoccupata per il destino del mondo in cui vivono i miei figli e tutti i nostri figli”. La vicepresidente l'ha ringraziata calorosamente, prima di mettere in guardia l’opinione pubblica: “Questa elezione deciderà il futuro dell’America”