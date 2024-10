3/12 ©Ansa

Star per Harris – Bruce Springsteen ad Atlanta con Barack Obama, Lizzo e Usher, Beyoncé a Houston: le star scendono in campo per il ticker democratico. In Texas Beyoncé ha incoraggiato l’America a “cantare una nuova canzone”: “Non sono qui come celebrità. Non sono qui come politico. Sono qui come madre”, ha detto la star, “preoccupata per il destino del mondo in cui vivono i miei figli e tutti i nostri figli”. La vicepresidente l'ha ringraziata calorosamente, prima di mettere in guardia l’opinione pubblica: “Questa elezione deciderà il futuro dell’America”