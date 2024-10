Sono giorni cruciali per la Moldavia. Dopo il referendum sull'adesione all'Unione Europea, che ha vinto per un soffio con 11mila voti, i cittadini moldavi dovranno ora eleggere anche il nuovo presidente. Domenica scorsa, gli elettori si sono recati alle urne per esprimere la propria preferenza sul candidato alle elezioni presidenziali. Con il 42,45% dei voti, la presidente uscente (e filoeuropea) della Moldavia, Maia Sandu, ha trionfato al primo turno e, ora, se la vedrà al ballottaggio del 3 novembre con Alexandr Stoianoglo, il candidato filorusso del Partito dei Socialisti che ha ottenuto il 25,98% delle preferenze.

Il referendum sull'adesione all'Ue

Lo scorso fine settimana, i cittadini dell'ex repubblica sovietica si sono recati alle urne per il referendum sull'adesione all'Unione europea e l'inserimento in Costituzione dell'impegno formale a entrare nell'Ue. Dopo le prime proiezioni parziali, che avevano inizialmente preannunciato la debacle degli europeisti, i risultati definitivi hanno visto trionfare, per un soffio, il “Sì”. I voti a favore si sono attestati al 50,46%, contro il 49,54% di quelli contrari. "I banditi vogliono tornare al potere ma il popolo moldavo ha parlato. Abbiamo combattuto lealmente in una battaglia ingiusta, e abbiamo vinto", ha detto la presidente in carica Maia Sandu, a seguito dello spoglio finale.

I risultati del referendum

Nella Transnistria secessionista il Sì ha nettamente perso: 37,4% contro il 62,6% dei No. Nella regione autonoma della Gaugazia i contrari hanno segnato un plebiscito (al 94,8%). Il voto dei moldavi all'estero è stato invece uno tsunami a favore dell'adesione: oltre il 77%, contro meno del 23% dei No. In totale gli europeisti hanno vinto per poco più di 11mila voti, mentre i voti pro-Ue dall'estero sono stati oltre 175mila.