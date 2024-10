La 36enne è stata aggredita da un’aguglia imperiale mentre era a caccia di un'onda: ha riportato un taglio profondo almeno 5 centimetri nella parte superiore del torace. In un primo momento le autorità locali avevano parlato di un pesce spada: "Inaspettatamente le è saltato addosso e l’ha colpita in pieno petto" ascolta articolo

Un incidente in un paradiso per surfisti: è morta così Giulia Manfrini, influencer 36enne originaria di Venaria Reale (Torino), vittima - il 18 ottobre mattina - dell'attacco di un pesce alle Isole Mentawai, in Indonesia. La donna stava praticando surf nelle acque di Pulau Masokut, quando all'improvviso, un pesce l'avrebbe trafitta al petto. Ecco quello che si sa fino ad ora sull’accaduto.

Cosa è successo Giulia Manfrini, secondo quanto emerso, è stata aggredita mentre era a caccia di un'onda: ha riportato un taglio profondo almeno cinque centimetri nella parte superiore del torace. Ha avuto la forza di chiedere aiuto a due persone che erano sul posto, che le hanno prestato i primi soccorsi e dall'acqua l'hanno trasportata a riva e al centro medico Pei Pei Pasakiat Taileleu. Ma poi non c'è stato nulla da fare. In un primo momento le autorità locali avevano parlato di un pesce spada: "Inaspettatamente le è saltato addosso e l'ha colpita in pieno petto – aveva precisato Lahmudin Siregar, responsabile della gestione dei disastri delle isole Mentawai -. Purtroppo non c'è stato nulla da fare". L'avvocato Giorgio Manfrini, il padre di Giulia, come riporta Il Corriere della Sera, però, ha raccontato agli amici più stretti di aver saputo che sarebbe stata una aguglia imperiale (o marlin) a colpire la figlia all'altezza del costato sinistro, causandole la ferita. Non è chiaro se Giulia fosse a cavalcioni della tavola, in piedi o vicino alla barca. Franco Andaloro, biologo marino, ha spiegato al Corriere della Sera, che l'aguglia imperiale "è simile al pesce spada e viene chiamato così nel Mediterraneo. Perché nell'Atlantico è conosciuto come marlin". E ha aggiunto: "Di sicuro" quello accaduto a Manfrini "è un fatto singolare".