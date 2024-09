Mikey Brennan stava surfando a Shipsterns Bluff , uno spot particolarmente amato dagli specialisti situato nella costa sudest della Tasmania, in Australia, quando è stato travolto da un'onda gigantesca. Il 38enne si era fatto trainare sulla cresta dell'onda da una moto d'acqua prima di perdere il controllo e scomparire alla vista, travolto da un muro di acqua e schiuma. “Sono stupito di essere ancora vivo” ha detto Brennan in un'intervista al Mercury, sottolinenando che le misure di sicurezza predisposte gli hanno consentito di non ferirsi più gravemente. Brennan ha riportato solamente la contusione di alcune costole e una leggera commozione cerebrale.

"Ho solo le costole contuse"

Brennan ha raccontato di avere pochi ricordi dal momento in cui è stato travolto a quello in cui è stato salvato e portato al Royal Hobart Hospital per gli esami.



“Ho praticamente solo le costole contuse. Non mi sono rotto nulla - ha detto -. Mi hanno fatto una TAC e hanno controllato tutto, poi sono stato visitato dal team di traumatologia. Avevo solo un mal di testa fortissimo, una lieve commozione cerebrale, quindi sono stato piuttosto fortunato”.

Nonostante l'esperienza, Brennan ha promesso di tornare in acqua: "Amo l'oceano, stavo sfidando me stesso. Sapevo che stavo sfidando le mie paure e ho pensato che bisognava essere disposti a entrare in quel posto, ed è quello che ho fatto”.