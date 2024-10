Una delle persone rimaste feriti da colpi di arma da fuoco sulla Route 4, nel centro di Israele, è deceduta. Altre quattro persone sono state soccorse e trasportate in ospedale. L'aggressore è stato ucciso sul posto dalle forze di sicurezza. Non si conoscono ancora dettagli sulla matrice dell'attacco

E' di almeno un morto e quattro persone ferite il bilancio di un attentato avvenuto in autostrada, nel centro di Israele. Secondo le prime informazioni, a sparare all'impazzata all'altezza di uno svincolo della Route 4 è stato un terrorista all'interno di un'auto. Cinque le persone raggiunte dai proiettili, una di loro è morta. Il terrorista è stato poi ucciso dalle forze di sicurezza presenti sul posto. A riferirlo sono i telegiornali israeliani.

La sparatoria

La sparatoria è avvenuta sull'autostrada tra Ashdod e Yavne, nel sud di Israele. L'aggressore ha aperto il fuoco in due diverse zone, colpendo persone a caso. La vittima, gravemente ferita, è morta durante il trasporto in ospedale, come hanno riferito i soccorritori. Le altre persone rimaste coinvolte sono state soccorse. La polizia sta cercando anche un altro terrorista, che probabilmente era insieme con quello ucciso dalle forze di sicurezza israeliane.