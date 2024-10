L'aereo sul quale si è consumata la morte del pilota, è stato spiegato, era decollato da Seattle martedì sera. "Il pilota del nostro Airbus 350, volo TK204 da Seattle a Istanbul, è collassato durante il volo. Dopo un tentativo fallito di prestare il primo soccorso, l'equipaggio ha deciso di effettuare un atterraggio di emergenza, ma il pilota è morto prima di atterrare". L'uomo, 59enne, lavorava per la Turkish Airlines dal 2007 e aveva superato una visita medica a marzo che non aveva evidenziato alcun problema di salute, è stato sottolineato

Un pilota della Turkish Airlines è morto dopo aver avuto un collasso in volo, imponendo alla compagnia aerea nazionale turca un atterraggio d'emergenza a New York. Lo ha confermato la stessa compagnia aerea attraverso il proprio portavoce, Yahya Ustun, in un post pubblicato su X.

Il cordoglio dell'azienda

Districthin Pehlivan, questo il nome del pilota deceduto, era il capitano dell'Airbus 350. Come detto, è svenuto durante il volo e dopo che il primo intervento medico prestato all'uomo sull'aereo "si è rivelato inconcludente, la squadra di cabina ha deciso di effettuare un atterraggio di emergenza", ha scritto Ustun. Il 59enne, purtroppo, è morto prima dell'atterraggio. "Il nostro volo ha quindi deciso di atterrare a New York. La Turkish Airlines è vicina a tutti i suoi colleghi e ai suoi cari, in particolare alla sua famiglia che è in lutto", ha concluso il portavoce.