Rissa su volo Ryanair, pilota costretto ad atterraggio d'emergenza

Cos’è successo

L’aereo era partito nei tempi previsti da Agadir, in Marocco. La situazione però è andata presto fuori controllo, tra urla e pugni, come raccontano alcuni testimoni. Il pilota ha così deciso di dirottare l’aereo su Marrakech. All'atterraggio, la polizia locale è salita a bordo dell'aereo allontanando i passeggeri più agitati. "Stavano cercando di prendersi a pugni a vicenda", ha detto un passeggero al Sun, spiegando che un uomo sulla trentina ha chiesto a una donna di spostarsi per potersi sedere con la sua famiglia. La discussione sui posti a sedere si è riaccesa poco dopo il decollo. Una volta spento il segnale delle cinture di sicurezza, l'uomo si è avvicinato nuovamente alla donna, che in precedenza si era rifiutata di spostarsi dal posto accanto alla figlia. Alcuni testimoni hanno poi riferito che dopo le minacce dell'uomo, il marito della donna sarebbe intervenuto per difenderla, facendo esplodere la rissa. Un portavoce di Ryanair ha dichiarato: "Il volo da Agadir a Londra Stansted è stato deviato a Marrakech dopo che un piccolo gruppo di passeggeri ha disturbato il volo e un altro passeggero si è sentito male a bordo”.