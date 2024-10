In risposta alla denuncia di alcune vittime, l'agenzia ha avviato un importante sforzo di riforma nell'ultimo anno. A partire dall'istituzione di un ufficio dedicato per ricevere le accuse di violenza sessuale e molestie e l'assunzione di un agente delle forze dell'ordine per facilitare eventuali indagini

Da più di un anno, i tribunali della Virginia settentrionale e di Washington DC esaminano casi di presunte aggressioni sessuali presso la CIA, alzando un velo su quello che numerosi funzionari hanno definito il momento "Me Too" della Central Intelligence Agency, un “radicato problema culturale all'interno dell'agenzia di spionaggio”. Lo riferisce la Cnn che ha sottolineato come due casi abbiano portato a condanne per aggressione in Virginia. A settembre, un giudice federale della capitale ha condannato un ex agente della Cia a 30 anni di prigione per aver drogato e aggredito sessualmente decine di donne.