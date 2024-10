L'ex first lady ha preso una posizione in netto disaccordo con quelle del marito, a un mese dalle prime elezioni presidenziali dopo lo storico annullamento della sentenza Roe vs. Wade (giugno 2022) da parte della Corte suprema degli Usa, che ha reso più difficile l'accesso alla pratica abortiva per le donne e le ragazze statunitensi. Minacce ai diritti riproduttivi sono state al centro della campagna del candidato repubblicano ascolta articolo

“Limitare il diritto di una donna di scegliere se interrompere una gravidanza indesiderata equivale a negarle il controllo sul proprio corpo. Ho portato con me questa convinzione per tutta la mia vita adulta”. Sono le parole che Melania Trump ha scritto a proposito del diritto all’aborto nella sua autobiografia fresca di stampa, Melania: A memoir, in uscita l’8 ottobre. Lo riporta il Guardian, che ne ha letto una copia in anteprima.

"Imperativo garantire autonomia delle donne" L’ex first lady ha raramente espresso opinioni politiche in pubblico. Nel libro mette nero su bianco il fermo disaccordo con le posizioni del marito Donald Trump, che ha condotto una campagna elettorale per le prossime presidenziali ricorrendo a minacce frequenti sui diritti riproduttivi delle donne. “È imperativo garantire che le donne abbiano l'autonomia di decidere la loro preferenza di avere figli, sulla base delle proprie convinzioni, libere da qualsiasi intervento o pressione da parte del governo”, scrive la moglie del candidato repubblicano. approfondimento Elezioni Usa, Harris: "Donne muoiono per divieto su aborto di Trump"