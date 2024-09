La candidata democratica attacca l’avversario durante i comizi in Wisconsin e Georgia e lo definisce "l'artefice" delle restrizioni al diritto all'interruzione di gravidanza: "Una donna su tre in America vive in uno Stato in cui l'aborto è vietato a causa di Trump". Poi descrive i repubblicani come "ipocriti" che "fingono di parlare di ciò che è nel migliore interesse delle donne e dei bambini", mentre "trascurano" i problemi della mortalità perinatale e dell'accesso alle cure per le donne incinte e le madri

"Una donna su tre vive in uno Stato in cui l'aborto è vietato"

Harris ha definito il suo avversario "l'artefice" delle restrizioni al diritto all'aborto e delle conseguenti tragedie, mentre in diversi Stati è iniziato il voto anticipato. In eventi elettorali in Georgia e Wisconsin, due Stati cruciali per le elezioni, la vicepresidente ha promesso di difendere l'interruzione volontaria della gravidanza tornando sull'argomento a 46 giorni da un'elezione che dovrebbe, secondo gli esperti, essere segnata da una divergenza record tra il voto femminile, a lei piuttosto favorevole, e quello maschile, più orientato al repubblicano Donald Trump. "Una donna su tre in America vive in uno Stato in cui l'aborto è vietato a causa di Trump", ha detto Harris durante un comizio ad Atlanta. "È una crisi sanitaria e Donald Trump ne è l'artefice", ha attaccato, ricordando che l'ex presidente repubblicano si dice "orgoglioso" di aver nominato i giudici conservatori che hanno consentito il rovesciamento della massima Corte americana. Un'accusa ripetuta quasi parola per parola poche ore dopo durante un comizio a Madison. Harris ha descritto i suoi oppositori repubblicani come "ipocriti" che "fingono di parlare di ciò che è nel migliore interesse delle donne e dei bambini", mentre "trascurano" i problemi della mortalità perinatale o dell'accesso alle cure per le donne incinte e le madri.