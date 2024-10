Le ragioni dell’odio tra il regime degli Ayatollah e Israele hanno radici profonde. Da decenni, per Israele, la milizia libanese di Hezbollah - come anche gli Houthi dello Yemen o le milizie irachene sciite - sono strumenti nelle mani iraniane. Mentre l’Iran ha portato avanti per molto tempo la retorica della "distruzione di Israele". Dopo l'attacco del 13 aprile, le guardie rivoluzionarie hanno parlato di un'azione avvenuta "in risposta ai numerosi crimini del malvagio regime sionista"