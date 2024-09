Scioglimento dei ghiacciai, spostato il confine tra Italia e Svizzera

Il Consiglio federale svizzero ha approvato la firma di una nuova convenzione per rettificare i confini, in attesa della ratifica da parte dell’Italia. La modifica interesserà la regione della Tête Grise, la Carrel Cabin e il Dos de Rollin

Nella scorsa settimana, il Consiglio federale svizzero ha approvato una nuova convenzione per rettificare il confine con l’Italia nella zona del Plateau Rosa. Il cambiamento riguarda aree cruciali come la Tête Grise, il rifugio Carrel e il Dos de Rollin, coinvolgendo impianti sciistici e rifugi frequentati da turisti e alpinisti. Anche l’Italia si prepara a ratificare l’accordo, che riflette interessi economici e logistici condivisi.

Gli effetti pratici dello spostamento

Oltre alla ridefinizione del confine, la nuova convenzione rappresenta un passo avanti per una gestione più efficiente delle attività turistiche e della sicurezza nella regione montana. I rifugi e gli impianti sciistici, come il rifugio Guide del Cervino, potranno beneficiare di una maggiore chiarezza giuridica, facilitando anche le operazioni di soccorso in caso di emergenze. La collaborazione tra Italia e Svizzera, già solida, sarà ulteriormente rafforzata.