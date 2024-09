L’uragano Helene devasta gli Usa: bilancio sale a oltre 45 morti

Almeno 45 persone, in cinque Stati, sono morte dopo che l'uragano Helene si è abbattuto sulla Florida e sul Sud-Est degli Stati Uniti. L'uragano ha causato distruzioni massicce, inondazioni e interruzioni di corrente: oltre 3,2 milioni di persone sono rimaste senza elettricità. Secondo la Cnn, almeno 19 persone - tra cui due vigili del fuoco - sono morte nello Stato della Carolina del Sud, altre 15 hanno perso la vita in Georgia, altre otto sono morte in Florida, due in North Carolina e una in Virginia.